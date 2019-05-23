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23.05.2019 06:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Скрывавшегося в Таиланде приморца осудят за мошенничество с кредитами

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье перед судом предстанет 38-летний житель Владивостока, которого обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования, сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

Предварительное следствие выявило, что фигурант организовал группу, участники которой готовили подложные документы и получали с их помощью займы в банках. Причиненный им ущерб достиг 12 миллионов рублей. Сообщников задержали полицейские при попытке взять очередной кредит, но лидеру группы удалось скрыться.

В Забайкалье сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентов

В январе 2018 года его объявили в международный розыск, а затем задержали и доставили в Москву.

В настоящее время дело, возбужденное по двум частям статьи 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", "Покушение на мошенничество в сфере кредитования", направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что касается остальных членов группы, их уже осудили, приговорив к разным срокам лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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