Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ региона. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах, подозреваемым по делу является бывший министр здравоохранения области Владимир Стрючков.

Как полагает следствие, 30 апреля 2019 года пьяный мужчина изнасиловал свою знакомую 1992 года рождения. В ведомстве уточнили, что при этом мужчина применял насилие по отношению к потерпевшей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 131 и ст 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

В следственном комитете отказались называть имя и фамилию задержанного. Однако источник в правоохранительных органах подтвердил, что по данному делу задержан именно экс-глава минздрава Пензенской области.

- Да, это Стрючков, - цитирует агентство собеседника.

В правительстве региона пояснили, что Стрючков, 13 лет возглавлявший областной минздрав, 29 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию. Прошение было удовлетворено в тот же день. Согласно информации на официальном сайте ведомства, временно исполняющим обязанности министра назначена Оксана Чижова.