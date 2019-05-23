В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек. Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 мая, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Тела погибших нашли в доме после того, как потушили пожар. В их числе 35-летняя женщина и 33-летний мужчина. Личности остальных устанавливаются.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что компания в этот вечер выпивала.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Силовики уже осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства трагедии.