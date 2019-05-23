Около 700 российских женщин находятся в лагерях боевиков в Сирии

Свыше 3,5 тысяч граждан России могут находиться в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии, Ирака и Афганистана. В том числе, около 700 женщин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игоря Морозова. Заявление он сделал сегодня в ходе всероссийского форум "Антитеррор" в Красноярске.

"Мы располагаем информацией о нахождении на территории Сирии, Ирака и Афганистана более трех с половиной тысяч человек, в том числе почти 700 женщин, убывших туда со своими мужьями", - заявил он.