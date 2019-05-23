В Осетии семилетний мальчик проломил голову в игровой комнате

В Моздоке семилетний ребенок получил тяжелую травму головы в детской игровой комнате "Лунтик". По информации, пресс-службы следственного управления СКР по Северной Осетии, против индивидуального предпринимателя, который владеет организацией, завели уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Как выяснилось, это происшествие случилось еще 17 мая: по словам медиков, мальчик получил вдавленный оскольчатый перелом теменной кости.

"Следствие выясняет, как была организована работа игровой комнаты, кто отвечал за безопасность при оказании услуг, также изымается вся документация у предпринимателя, организовавшего детский отдых", - говорится в сообщении СУ СК.Р по республике.

Кроме того, следователи выясняют точные обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели инцидента.