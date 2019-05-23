Стали известны подробности полета вертолета над пляжем в Ленобласти

Сотрудники Северо-Западного следственного управления СК на транспорте опросили пилота вертолета, который на днях пролетел на пляже в Ильчево Ленинградской области на низкой высоте и напугал отдыхающих.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пилот заявил, что полет и его маршрут был согласован.

Вертолет совершил посадку на пляже. Пилот отметил, что квадрат был выбран заранее, территорию огородили и даже залили водой, чтобы предотвратить образование песчаной бури.

Сейчас следователи проверяют данные, озвученные пилотом. Напомним, во время полета над Ильчево посетители пляжа разбежались при виде летящего на них вертолета.

А девятилетняя девочка так бежала, что упала и подвернула ногу.