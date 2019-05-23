Новости

Названо число разбившихся на дорогах Москвы мотоциклистов 13:24
Сбербанк стал владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода 13:19
В Кремле проверят исполнение поручений по "китовой тюрьме" 13:10
Петиция за отставку Зеленского набрала почти половину необходимых голосов 13:08
Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды 13:00
Путин поздравил Моди с победой его партии 12:57
Перехват ракет боевым лазером показали на видео 12:57
Стали известны подробности полета вертолета над пляжем в Ленобласти 12:56
РПЦ поддержала усиление мер по борьбе с пьяным вождением 12:46
В Астрахани спустили на воду новый военный буксир 12:46
В Кандалакше восстановят спортивный каток 12:41
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты 12:37
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым 12:25
Набиуллина рассказала об инфляции в России 12:25
ЦБ выступил против запрета микрофинансирования 12:25
Анализ ДНК подтвердил смелую догадку о Древнем Египте 12:01
На Урале объяснили отказ больницы принять инвалида-колясочника 12:00
Медик рассказала, как распознать аллергию 12:00
Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии 11:59
Астрономы: Воду на Землю доставило небесное тело размером с Марс 11:59
Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам 11:55
Россияне высказались об объективности оценок на "Евровидении" 11:50
Шпалы из пластиковых бутылок начали использовать в Москве 11:49
В Хабаровском крае браконьеров осудили за добычу черной икры на 19 млн 11:42
Жителя Ростовской области будут судить за убийство трех сестер 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 12:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Астрахани спустили на воду новый военный буксир

Текст: Лариса Ионова
Фото: пресс-служба ОСК Фото: пресс-служба ОСК
Фото: пресс-служба ОСК

В Астрахани состоялась торжественная церемония спуска на воду нового спасательно-буксирного судна "СБ-742". Буксир построен по заказу Минобороны РФ на Астраханском судоремонтном заводе.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
На охрану каспийской флотилии встанет новый ракетный комплекс

Как сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, закладка судна состоялась 15 ноября 2016 года. В серии спасательно-буксирных судов проекта 22870 это уже шестой заказ для астраханских корабелов. Головной буксир проекта "СБ-45" был передан ВМФ в 2014 году.

Буксир предназначен для оказания помощи аварийным кораблям и буксировки, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях, а также для спасения личного состава. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого, судно способно выполнить сбор нефтепродуктов с поверхности моря, вести поисковые и обследовательские работы.

Длина "СБ-742"составляет 57 метров, ширина - 14 метров,водоизмещение - 1200 тонн, скорость - 14 узлов.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Приволжье ЮФО Астраханская область Гособоронзаказ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на "Евровидении"