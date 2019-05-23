В Астрахани спустили на воду новый военный буксир

В Астрахани состоялась торжественная церемония спуска на воду нового спасательно-буксирного судна "СБ-742". Буксир построен по заказу Минобороны РФ на Астраханском судоремонтном заводе.

Как сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, закладка судна состоялась 15 ноября 2016 года. В серии спасательно-буксирных судов проекта 22870 это уже шестой заказ для астраханских корабелов. Головной буксир проекта "СБ-45" был передан ВМФ в 2014 году.

Буксир предназначен для оказания помощи аварийным кораблям и буксировки, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях, а также для спасения личного состава. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого, судно способно выполнить сбор нефтепродуктов с поверхности моря, вести поисковые и обследовательские работы.

Длина "СБ-742"составляет 57 метров, ширина - 14 метров,водоизмещение - 1200 тонн, скорость - 14 узлов.