В Астраханской области откроют "Цифровую школу" для сельских ребят

"Цифровая школа" на 800 учебных мест готовится к открытию в селе Началово Астраханской области.

Корпус здания уже готов, но на площадке еще кипят строительные работы. Новое учебное заведение примет ребят в новом учебном году, это поручение главы региона Сергея Морозова.

Оно будет оснащено по всем критериям нацпроекта "Цифровая школа": информационные технологии, высокоскоростной интернет, медиатека с возможностью удаленного образования, физкультурный комплекс с футбольным полем, теннисным кортом, волейбольной и баскетбольной площадками.

А рядом возводится современный детский сад "Жемчужина", причем он войдет в состав школы. Он уже практически оборудован и готов принять 330 детей.

По словам и.о. министра образования и науки региона Виталия Гутмана, до конца года в регионе откроется еще шесть детских садов: в Наримановском и Приволжском районах, а также в областном центре - прямо на первом этаже жилого дома. Отвести ребенка в сад можно будет, спустившись на лифте.