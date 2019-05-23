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23.05.2019 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале детдомовцу приписали 220 тысяч долга лишенных прав родителей

Текст: Юлия Мякишева

В Нижнем Тагиле молодому человеку приписали сумму неуплаты за коммунальные услуги, которую накопили его родители.

Долг образовался еще до совершеннолетия парня, сообщает прокуратура Свердловской области. В 2003 году его мать и отца лишили родительских прав. Ребенку тогда было 10 лет, и его отправили на воспитание в детский дом, потом он учился в среднем специальном учреждении и жил в общежитии.

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В 2006 умер отец, в 2008 - мать, и молодой человек стал собственником трех четвертых квартиры (остальное принадлежало его дяде с 1995 года). Однако квартплату не вносили ни родители, ни дядя. Так накопилась задолженность в размере 130 тысяч рублей плюс 90 тысяч пени.

Когда молодой мужчина въехал в квартиру, ему пришла квитанция на оплату всего долга. Дядя и управляющая компания отказались решить вопрос мирно, и прокурор Дзержинского района города направил в суд исковое заявление к ним о разделении задолженности и лицевых счетов.

Суд решил проблему в пользу молодого человека - с него снята задолженность, которая накопилась до его проживания в квартире. Он и его дядя получают разные квитанции.

Происшествия Правосудие Суд Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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