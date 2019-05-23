В центре Екатеринбурга выставили ретрокар бельгийского дипломата

В Екатеринбурге на Плотинке - новый экспонат: на ближайший месяц в стеклянном павильоне поселился элегантный ретрокар, выпущенный в 1929 году французской фирмой Delage.

Напомним, в этом году в центре города демонстрируют редкие старинные машины. Эта во всех смыслах передвижная экспозиция предваряет ретро-ралли, которое запланировано на июль.

- Фирма Delage специализировалась на производстве эксклюзивных и спортивных машин, которые участвовали и побеждали в различных гонках, в том числе в Ле-Мане и в Индианаполисе, - рассказывает специалист Музея автомобильной техники Андрей Зимин. - Стремительность этих автомобилей гармонично сочетается с изяществом и красотой.

Всего было собрано 897 экземпляров Delage DMN. Машина была способна развивать скорость до 115 километров в час.

У выставленной на Урале машины - любопытная история: ее кузов был произведен в ателье Figoni по индивидуальному заказу бельгийского дипломата Веттера и доставлен в декабре 1929 года своему первому владельцу в Лондон.