В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов

В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.

"Горят строения на двух улицах. Площадь пожара, по утоненным данным, составила 470 квадратных метров. Три жилых дома огнеборцы защитили от огня", - сообщила пресс-секретарь МЧС Свердловской области Наталья Зырянова.

ЧП случилось на улицах Урицкого и Карла Либкнехта. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. На месте работает 11 машин МЧС и 30 спасателей. На помощь им вылетел вертолет Ми-8 для ликвидации очагов горения с воздуха. Воду подвозят от водохранилища в двухстах метрах.

Пока что информации о пострадавших не поступало.

Администрацией Нижней Салды решается вопрос о размещении погорельцев.