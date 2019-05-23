Роспотребнадзор сообщил о росте доли овощей с нитратами

Если в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, то в 2018-м - уже 4 процента. Об этом во время совместной с МИА "Россия сегодня" проверки овощей нового урожая рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Для исследования были закуплены длинноплодные, короткоплодные пупырчатые и короткоплодные гладкие огурцы, помидоры сорта "Бычье сердце", сливовидные и черри. Проверяли и картофель из Тамбовской, Липецкой областей и Краснодарского края. Овощи закупали в сетевых магазинах, на рынках и ярмарках выходного дня.

После исследований в лаборатории выяснилось, что ни в одном из 25 закупленных образцов овощей норма содержания нитратов не была превышена.

Тем не менее, как советует заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталия Жилинская, при покупке овощей нужно обращать внимание на цвет. Слишком бледный или слишком яркий говорит о том, что овощи чем-то обрабатывались. А перед употреблением свежие овощи нужно тщательно промывать или вымачивать, у помидоров вырезать сердцевину, огурцам срезать плодоножки, а лучше чистить их целиком. Ведь нитраты очень опасны для здоровья.

Если в малых количествах азотистые соединения свободно выводятся из организма, то в больших образуют опасные вещества, которые приводят к кислородному голоданию.