Андрей Кричевский: В Армении назрела необходимость в цифровых инструментах для сферы интеллектуальной собственности

Творческие индустрии в Армении вступают в фазу активного роста, но при этом специалистам не хватает технологических инструментов для развития и капитализации. К такому выводу пришли эксперты Всеармянского антикризисного форума по интеллектуальной собственности, состоявшегося в Ереване. На полях форума президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский дал интервью телеканалу A1Plus, в котором рассказал о создании в Армении цифровой сети для интеллектуальной собственности (ИС).

- Как вы оцениваете возможности развития сферы интеллектуальной собственности в Армении?

- Перспективы, на мой взгляд, очень большие, и я рад, что именно в Армении мы будем впервые осуществлять формирование новой сети для сферы ИС совместно с национальными участниками рынка интеллектуальной собственности. Новой - потому что уже функционирующая в России сеть будет впервые реализована в другой стране. Наша идея заключается в том, что это не присоединение, а создание национальной сети участниками армянского рынка ИС, которая будет управляться непосредственно из Армении, но, безусловно, соединена с другими мировыми сетями IPChain. В дальнейшем в каждой стране будет своя сеть, и они все будут интегрированы в глобальный рынок. IPChain - это своего рода Интернет для интеллектуальной собственности: для тех, кто ее создает и использует, и для тех, кто хочет зарабатывать на этом. Инфраструктура IPChain используется бизнес-структурами или некоммерческими проектами, которые взаимодействуют напрямую с правообладателями, пользователями и другими участниками рынка ИС.

- В чем вы видите главные проблемы рынка интеллектуальной собственности в Армении?

- Здесь очень много креативных людей, которые создают достойные творческие продукты, но они, к сожалению, далеко не всегда доходят до мирового рынка. Очевидно, что для этого нужны инструменты - у творческих людей должна быть возможность монетизировать свою интеллектуальную собственность. В ближайшее время мы передадим армянским коллегам наши наработки по организационной модели и технологическую платформу с целью разворачивания инфраструктуры для сферы ИС. Соответственно, в сеть будут подключаться новые узлы - уже сейчас есть договоренности с армянскими технологическими вузами, НИИ, медиакомпаниями, некоторыми государственными структурами и организациями, которые работают с правообладателями, в частности, "Армавтор". Иными словами, механизм уже в работе, осталось только запустить "железо" и дальше наполнять сеть информацией. Следующим шагом будет запуск сервисов, которые работают на базе IPChain. Вы знаете, после мероприятия мы поговорили с руководителями творческих союзов Армении, с изобретателями. Они вдохновились идеей IPChain и предложили на полях форума новые концепции сервисов. Это очень позитивный знак. Кроме того, с развитием сферы интеллектуальной собственности в стране появятся новые рабочие места, потому что IPChain - это живой организм, который постоянно модернизируется. То есть это не что-то статичное, а постоянное движение, появление новых идей и проектов, поэтому нам всегда нужны талантливые программисты и креативные люди.

- В каких еще странах будет работать инфраструктура IPChain?

- IPChain сейчас разворачивается в нескольких странах Евразийского экономического союза: Казахстан, Беларусь, Армения. В ближайшее время нашу инфраструктуру будут использовать в Испании и Израиле, потом сфокусируемся на Сингапуре, Франции и Германии. Кроме того, мы планируем работать в странах Латинской Америки. Мы активно движемся в мир. Безусловно, IPChain - это уже узнаваемый бренд, мы получаем предложения об участии в огромном количестве международных форумов, выставок, круглых столов. В ближайшее время мы едем в Амстердам на мероприятие по Legal Tech, а затем в Лондон - на Legal Geek. Идея IPChain состоит в том, что это не одна структура, а децентрализованная сеть, такая "странная" сущность, которая не принадлежит никому. Более того, как я говорил ранее, мы не стремимся расширяться из одной точки повсюду, мы хотим, чтобы точек было много. Мы хотим, чтобы был IPChain Армения, IPChain Испания, IPChain Китай и так далее по списку стран мира. IPChain - это идеология, глобальная инфраструктура и концепт того, как должен работать рынок интеллектуальной собственности, который не может быть монополизирован. Даже, наверное, слово "рынок" в данном случае использовать неверно, потому что такая сфера идей может быть только общей, а дальше уже могут возникать различные частные инициативы и бизнес-проекты.