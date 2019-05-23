Вот это поворот: появился загадочный тизер "Притяжения 2" Бондарчука

Тревога, тревога! Чертаново снова в опасности! И не только Чертаново. На YouTube появился крайне загадочного содержания тизер сиквела бондарчуковского "Притяжения". Названного в рифму - "Вторжение"

В нем нам сначала показывают героиню Ирины Старшенбаум, лежащую в водичке и беседующую с каким-то ученым, который вкрадчивым голосом интересуется у нее, уверена ли она, что все это (имеются в вижу события "Притяжения", судя по всему) случилось с ней на самом деле. А потом - бах! - показывают ее могилу и грустно стоящего рядом Олега Меньшикова. Как вам такой поворот? Неслабо, да?

Плюс в тизере присутствуют зловещие кадры лежащей в руинах Москвы, а над руинами нависает тоже зловещая черная субстанция, и все это живо напоминает фильм Роланда Эммериха "День независимости".

Обозначена также дата премьеры: 1 января 2020 года. Что-то будет.