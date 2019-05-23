Новости

Фото: Настя Каменских и Потап поженились 15:50
Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео 13:57
HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк 13:47
Названы лучшая и худшая серии "Игры престолов" 13:31
"Гори, гори ясно": мальчиш-плохиш из открытого космоса 13:30

Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы"

Новости
    23.05.2019, 14:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ iVideos Фото: youtube.com/ iVideos
Фото: youtube.com/ iVideos

На YouTube-опубликован трейлер российско-латвийской криминальной комедии с элементами боевика "Беглецы". Про который сложно сказать что-то хорошее - вы уж простите. 

Синопсис кинополотна звучит следующим образом: "Незадачливый всенародный любимец и поп-певец Алекс в компании киллера Степы и нимфоманки Насти убегают от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным "Хаммером".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел свежий русский трейлер нового фильма Квентина Тарантино

А почти две минуты трейлера это - чем Бог послал - подтверждают. 

В главных ролях: Евгений Ткачук, Равшана Куркова, Константин Крюков, актер и кулачный боец Максим Виторган, Алексей Маклаков, Анастасия Калманович и Олег Верещагин

Режиссер - Ара Оганесян ("Кот без сапог", "Держи удар, детка").

Российская премьера - 11 июля.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сергей Лазарев оценил соперников на "Евровидении-2019" 11:27
Травмированного на съемках "Джеймса Бонда" Дэниела Крэйга прооперируют 11:25
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на "Евровидении" 11:05
Вот это поворот: появился загадочный тизер "Притяжения 2" Бондарчука 10:40
⧣ Россия
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг своей дочери 22.05.2019
Дочь Алсу опять позвали на шоу "Голос. Дети" 21.05.2019
Фото: Данила Козловский приступил к съемкам драмы о Чернобыле 21.05.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышли трейлеры всех серий нового "Черного зеркала" 22.05.2019
Вышел финальный русский трейлер "Истории игрушек 4" 22.05.2019
Вышел трейлер продолжения культового сериала "Аббатство Даунтон" 22.05.2019
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ Фильм Про
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 17.05.2019
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat 17.05.2019
Названа дата премьеры продолжения мультсериала "Разочарование" 17.05.2019