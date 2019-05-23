Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы"

На YouTube-опубликован трейлер российско-латвийской криминальной комедии с элементами боевика "Беглецы". Про который сложно сказать что-то хорошее - вы уж простите.

Синопсис кинополотна звучит следующим образом: "Незадачливый всенародный любимец и поп-певец Алекс в компании киллера Степы и нимфоманки Насти убегают от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным "Хаммером".

А почти две минуты трейлера это - чем Бог послал - подтверждают.

В главных ролях: Евгений Ткачук, Равшана Куркова, Константин Крюков, актер и кулачный боец Максим Виторган, Алексей Маклаков, Анастасия Калманович и Олег Верещагин

Режиссер - Ара Оганесян ("Кот без сапог", "Держи удар, детка").

Российская премьера - 11 июля.