Юлия Савичева: Меня пытались заставить исполнять блатные песни

В новом сезоне шоу Первого канала "Три аккорда" приняла участие российская певица и актриса Юлия Савичева. По поводу чего 32-летняя артистка дала интервью, в котором рассказала о своем отношении к "русскому шансону" и некоторых сопутствующих вещах.

Первое, что нужно знать о проекте "Три аккорда" - он посвящен именно "русскому шансону" и обладает "брутальным жюри". И каково там Юлии, чьи песни - "гимны романтике"?

Юлия пояснила "Вечерней Москве", что "русский шансон" - он же неоднороден, там есть разные направления и песни. Есть и лирические, и так называемые блатные, и "похожие на бардовские". И здесь просто нужно выбрать "свою".

Хотя ее пытались спровоцировать и на исполнение блатных песен. Но Савичева изловчилась и выбирала "скорее игровые номера", как она их называет - "чтобы их можно было по-актерски отыграть". Такие есть в репертуарах Григория Лепса, Елены Ваенги и Любы Успенской…

Что касается того самого "брутального жюри", в нем - Александр Розенбаум, Александр Новиков, Лолита, Сергей Трофимов... Кто из них самый строгий? "Не могу сказать, что кто-то из судей был особенно лютым по отношению ко мне. Всё профессионально", - смеется Юлия. Добавив, что бывало, конечно, и жестко, но таковы правила игры.

При этом Савичева принимала участите во множестве телепроектов - "Один в один", "Танцы со звездами", "Фабрика звезд", так что "Три аккорда" - еще не самый сложный. Те же "Танцы", с их сумасшедшими физическими нагрузками, вымотали куда больше.

"Три аккорда" выходят с сентября 2014 года. Выпуски шоу посвящены городскому романсу, авторской песне, киношлягерам, творчеству русской эмиграции XX века. Ведущий - Максим Аверин. Председатель жюри - Александр Новиков.

Победителем первого сезона проекта стала Анастасия Спиридонова. Второго - Елена Воробей, а специальный приз от радио "Шансон" получила тогда Татьяна Буланова. Лидером третьего стала Анастасия Макеева.

Помимо Савичевой в четвертом сезоне приняли участие Николай Фоменко, Стас Пьеха, Екатерина Семенова, Денис Клявер, Валентина Легкоступова.