Лариса Садилова показала Каннам свой Трубчевск

Режиссер Лариса Садилова впервые на Каннском фестивале. Ее семейная драма "Однажды в Трубчевске" была включена в параллельный конкурс "Особый взгляд" в последние минуты до его открытия - вероятно, отборщики колебались, но им явно нужно было в афише женское имя. Так что даже от пресловутой инициативы каннских феминисток бывает польза.

Тем более, что фильм действительно хороший. Для меня он выгодно выделяется на общем фоне кинематографического выпендрежа демонстративной простотой рассказа о демонстративно банальных, чисто личных событиях, но именно поэтому близких и понятных каждому зрителю.

То, что я скажу, в моих устах - комплимент: Садилова сняла фильм по стандартам советского кино. Я имею в виду не идеологию - этого картине не нужно вообще. Другие, уже непривычно высокие стандарты профессионализма. Требований к сценарной основе, к работе с актерами, с натурой, с оператором, к логичности психологического развития и внятности монтажа. И наконец, интерес к тому, как люди живут. Картина снята в реальном Трубчевске на Брянщине, а также в деревушке под Брянском, и рядом с профессиональными актерами снимались реальные жители тех мест. Что для актеров всегда большое испытание на правду экранного поведения. Они его выдержали.

Обдуманно или нет, Садилова держит в подсознании высокие примеры: картина стоит в ряду таких лент, как "Дело было в Пенькове", "Осенний марафон", "Калина красная". Не цитирует их, не подражает, но входит в ту же реку, понимая, что хоть воды много утекло, а истоки те же, и они обильны. При этом фильм не кажется старомодным - ее стиль классичен и потому вечен. Да и время в Трубчевске течет иначе: даром что машины современные, но кажется, что мы в тех самых 70-х.

Как в "Осеннем марафоне", герой - водитель грузовика - разрывается между женой и любовницей, не находя в себе сил после уютного домашнего обеда отказаться от десерта на стороне. Это такой вялотекущий роман, затянувшееся сидение меж двух стульев - некомфортное и немного стыдное, что его реально мучает. Тем более, что в маленьком городе шила в мешке не утаишь. У него есть жена, у любовницы есть муж, разрушить семейный очаг не хватает мужества, а главное, стоит ли овчинка столь дорогой выделки? Дело не в качествах жены или любовницы - обе по-своему хороши, и выходом был бы гарем, но в России они не приняты. И нет мужества ни старую жизнь порушить, ни от новой отказаться - принять решение. В России этот недуг называют бесхарактерностью.

Нового Бузыкина играет Егор Баринов. Новую разлучницу Анну - Кристина Шнайдер, фактурой напоминающая молодую Гундареву. Она неуловимо напомнит и Лидию Федосееву-Шукшину, особенно в сцене, где бросившая семью Анна с любовником приезжают в ближнюю деревню снять для своей любви избушку. Хозяйку изображает реальная жительница деревни, и игровое кино сменяется документальным: старая женщина рассказывает, как в войну в этой избе прятался партизан. Рассказ настоящий, актеры импровизируют, как это было в эпизоде встречи Егора Прокудина с матерью в "Калине красной". Прием такой и повторить не грех: и люди, и судьбы другие, а приметы национального характера - те же. С экрана пахнуло жизнью столь натуральной, что жадно впитываешь ее приметы до мельчайших деталей - ее воздух. Какие там домики, в этом Трубчевске, какие кафешки, завалинки, и как старается самодеятельный оркестр, и как люди обедают, заседают, любопытствуют по-соседски, празднуют Новый год. Пахнуло домашним теплом, парным молоком, луговыми просторами и речными туманами - и эта человеческая интонация картины оказалась тем витамином, какого ощутимо не хватает каннскому конкурсу: все в нем есть, а вот такой безыскусной правды мы пока не видели. И национальных характеров, не ставших клише, - тоже.

Лариса Садилова сделала фильм, для характеристики которого подходит слово "теплый". Не мозговой, не компьютерный, не вымученно придуманный - из земли выросший, живой. Продиктованный и одушевленный любовью к этой земле и ее людям - простодушным и природно мудрым, несовершенным, но кто бросит камень? У фильма нет публицистической задачи, он никого не разоблачает и выводов не навязывает - занят делом, о котором наше кино в амбициозной суете стало забывать: рассказывает человеческую историю. Рассказчик Садилова умелый: свободно обращается с быстротекущим временем, спрессовывает месяцы и растягивает мгновение, где нужно - линейный рассказ, где нужно - пунктир, мы видим характеры и отношения в развитии. Такие негромкие, но разрушительные человеческие драмы бушуют в любой стране мира. Получился абсолютно российский и при этом совершенно европейский фильм, понятный и волнующий зрителей что в России, что во Франции. Каннский пресс-зал проводил картину очень теплыми и долгими аплодисментами.