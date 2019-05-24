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24.05.2019 14:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного пациента

Текст: Любовь Проценко

Специалисты научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины департамента здравоохранения Москвы вернули к нормальной жизни полностью парализованного пациента. Молодой 31-летний москвич поступил в центр после сложной операции на позвоночнике.

Сначала мультидисциплинарная комиссия наметила план реабилитационного лечения. На протяжении всего восстановительного курса с молодым человеком занимались психологи. Они помогали ему преодолевать физическую и моральную боль, поддерживали в желании не только встать с инвалидного кресла, но и вернуться к полноценному образу жизни.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Мужчина прошел индивидуальный курс лечебной гимнастики под руководством опытного инструктора-методиста, затем специалисты взялись вместе с ним за укрепление мышц спины и брюшного пресса с помощью массажа спины. Была также подключена механотерапия на современных аппаратах. Массаж пояснично-крестцового отдела и ног чередовался с электростимуляцией мышц. Помимо этого, курс реабилитации и восстановления включал водолечение, ЛФК, физиопроцедуры.

В итоге на первом этапе пребывания в центре пациент полностью адаптировался к креслу-коляске, смог самостоятельно передвигаться и общаться с окружающими, частично обслуживать себя. После проведения еще нескольких курсов лечения пациент встал на ноги. Первые несколько метров прошел с опорой на ходунки, затем уже с костылями смог пройти по коридору центра.

Сегодня молодой человек передвигается без чьей- либо помощь и полностью себя обслуживает. Сила воли, упорство и слаженное взаимодействие команды помогли ему не только восстановиться, но и вернуться к работе в сфере информационных технологий. Сейчас он даже активно занимается скандинавской ходьбой.

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