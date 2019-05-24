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24.05.2019 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке толкнувший охранника заключенный вновь пойдет под суд

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденного в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику исправительного учреждения.

С сентября прошлого года мужчина отбывал наказание - пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении за повторное управление автомобилем в пьяном виде.

Фото: УФСИН по Республике Бурятия
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По версии следствия, 22 марта этого года вечером младший инспектор колонии, обходя территорию учреждения, обнаружил его в другом общежитии. Без разрешения администрации находится там было запрещено. Во время досмотра сотрудник колонии нащупал в кармане молодого человека сотовый телефон и потребовал выдать его. Однако нарушитель препятствовал досмотру, держа руки в карманах.

"После того, как сотрудник колонии предупредил о применении физической силы, осужденный руками сильно толкнул инспектора в грудь, от чего тот, теряя равновесие, был отброшен к стене, ударился спиной, но сумел удержаться на ногах", - рассказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

Все это видели другие осужденные.

Как выяснилось позже, мобильник мужчина одолжил у другого заключенного, чтобы позвонить родным и сообщить, когда встречать его из колонии в связи с окончанием срока наказания. Понимая, что обнаруженный телефон будет изъят, он опасался неприятностей из-за потери чужого имущества.

Сразу после случившегося осужденный написал явку с повинной. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело рассмотрит Петропавловск-Камчатский городской суд. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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