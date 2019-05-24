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24.05.2019 15:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

К сентябрю в Чебоксарах появится около 4 километров новых дорог

Текст: Петров Евгений
В микрорайоне "Солнечный" продолжается строительство автодорог, которое ведется в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Один из объектов, дорогу по улице Асламаса, в полном объеме рассчитывают завершить к концу августа. Протяженность дорожного полотна составит 1,8 километра.

Вместо нынешних оврагов и чащоб здесь появятся автобусные остановки, одноуровневая кольцевая развязка и тротуары. В настоящее время строители ведут работы по переустройству кабельных линий сети электроснабжения и газопровода.

Как отмечает генеральный проектировщик, директор ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" Иван Алексеев, основной сложностью при строительстве и проектирование этой дороги оказалось ее местоположение. В ходе работ выяснилось, что кольцевая развязка располагается на уровне слияния двух рек: Кувшинка и Кукшум. Этот фактор существенно осложнил процесс строительства и добавил дополнительные затраты по укладке грунта, дренажа и соответственно, объем работ.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Несмотря на большой объем работ, темпы строительства сбавлять нельзя. Дополнительные работы требуют выделения финансирования и помощи, которую будем просить у городских депутатов, правительства республики. Подрядчик, в свою очередь, обязан соблюдать все технологии и выполнить план в установленные сроки, - отметил сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, ознакомившись с ходом строительства.

При строительстве другой автодороги по бульвару "Солнечный" подрядчики столкнулись с множеством несоответствий фактического расположения сетей и полученной информации по техническим условиям, что привело к практически новой разработке разделов по переустройству сетей и прохождения государственной экспертизы. По словам представителей подрядчика, в ходе разработки проектной документации было получено более 40 технических условий на перенос и переустройство инженерных сетей коммуникаций.

В настоящее время дорожники выполнили в полном объеме переустройство наружных сетей водопровода и канализации. Продолжается укладка геотекстиля и устройство основания под дорожное полотно.

К середине июня подрядчик планирует завершить все работы по асфальтированию и приступить к обустройству автобусных остановок и тротуаров. Стоимость строительства дороги составляет 249,8 миллионов рублей.

Алексей Ладыков отметил, что ответственность за масштабное строительство дорог в микрорайоне

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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"Солнечный" взяли на себя все: Правительство республики, муниципалитет, застройщик и подрядчик.

- Такое взаимодействие обеспечивает нужный результат - застройщик вводит жилье, муниципалитет при поддержке Главы Чувашии Михаила Игнатьева получает федеральное финансирование на строительство новых дорог. Жители по-другому оценивают этот район, появляется желание здесь жить. Задача стоит сложная, но подрядчики обещают выполнить все работы к сентябрю текущего года. Осенью здесь будет совсем другая инфраструктура, - подытожил Алексей Ладыков.

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