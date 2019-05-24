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24.05.2019 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах пройдет благотворительная акция с участием телезвезд

Текст: Петров Евгений
1 июня в День защиты детей в столице Чувашии пройдет благотворительная акция, организованная цифровым телесемейством Первого канала.
Фото: РИА/Евгения Новоженина Фото: РИА/Евгения Новоженина
Фото: РИА/Евгения Новоженина

Акция с 2003 года уже проходила в различных регионах страны. Ее встречали Москва, Ярославль, Краснодар, Иваново, Пенза, Самара, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Астрахань, Тула, Дубна, Ижевск. В этом году известные телеведущие, популярные артисты и спортсмены подарят большой праздник детства и волшебства тысячам гостей и жителей Чувашии.

Как сообщил в своем Инстаграм глава городской администрации Алексей Ладыков, лозунг нынешней акции - "Чебоксары - город детской мечты".

По традиции, акция "Стань первым!" начнется с операции "Волшебник". Утром в столице Чувашии запланировано приземление вертолета с ведущими Леонидом Якубовичем и Юлией Барановской, которые поздравят ребят с праздником и угостят их мороженым. В парке 500-летия Чебоксар вырастет целый город развлечений. Юных гостей ждут аттракционы, мастерские и встреча с любимым героем - Чебурашкой.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах к юбилею города появятся зеркальные лебеди

В течение дня известные телеведущие, актеры, певцы и спортсмены посетят Республиканскую детскую клиническую больницу и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, вручат подарки в рамках проекта "Мечты сбываются!", сыграют товарищеский футбольный матч с детской командой города.

Для детей, их родителей, бабушек и дедушек пройдут специальные бесплатные показы мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта", балета "Чиполлино" в Театре оперы и балета.

В парке "Лакреевский лес" состоится финал конкурса чтецов. Кроме того, чебоксарцы смогут увидеть премьеры новых выпусков детского киножурнала "Ералаш", а также встретиться с его создателем Борисом Грачевским в ДК Тракторостроителей.

Юннаты города вместе с телеведущими высадят цветочную клумбу около монумента, посвященного Матери.

А в кинотеатре "Волжский" покажут две премьерные серии удивительной программы "Звуки всюду" о Чувашии и Чебоксарах.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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В сквере у Чувашского кадетского корпуса состоится традиционный парад кадет, а на Красной площади Чебоксар - Бал дошколят. Затем в ДК Тракторостроителей организуют бесплатный показ художественного фильма "Единичка".

Вечером гостей праздника ждет незабываемый концерт в ледовом дворце "Чебоксары-Арена", в котором примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья, ведущие Первого канала и звезды эстрады.

И, наконец, кульминацией Дня защиты детей станет большой гала-концерт популярных артистов с прямой трансляцией на весь мир. Концерт состоится под открытым небом на Красной площади Чебоксар и завершится салютом.

Все мероприятия проводятся при масштабной поддержке Правительства Чувашской Республики и Администрации города Чебоксары.

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