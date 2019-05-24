В Прикамье произошел пожар на газопроводе

В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв магистрального газопровода СРТО и воспламенение газа. Об этом сообщил ТАСС.

В настоящий момент открытое горение на месте разрыва ликвидировано. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, ближайший населенный пункт находится от места происшествия на расстоянии семи километров.

Поступила информация, что его жители видели огромное зарево. При этом взрыв на магистральном газопроводе не спровоцировал пожары в лесном массиве.