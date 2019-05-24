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24.05.2019 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье произошел пожар на газопроводе

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв магистрального газопровода СРТО и воспламенение газа. Об этом сообщил ТАСС.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В настоящий момент открытое горение на месте разрыва ликвидировано. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, ближайший населенный пункт находится от места происшествия на расстоянии семи километров.

Поступила информация, что его жители видели огромное зарево. При этом взрыв на магистральном газопроводе не спровоцировал пожары в лесном массиве.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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