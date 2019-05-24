Дезертира из Красноярска приговорили к полутора годам колонии

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, уклоняющегося от службы, к 1,5 годам колонии общего режима.

Как отмечается на сайте суда, ранее подсудимый уже был оштрафован за уклонение от военной службы. Однако это не отразилось на его поведении. Он не явился в воинскую часть, вместо стал проживать в квартире у своей знакомой в Красноярске. В правоохранительные и военные органы по вопросу прохождения службы он не обращался, предпочитая зарабатывать на жизнь, как штатский.

В марте 2019 года полиция установила его местонахождение и задержала нарушителя. Он был признан виновным по части 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство). Под стражу осужденного взяли& прямо в зале суда. Однако как отмечается в сообщении, приговор пока в законную силу не вступил.