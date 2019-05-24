В Кузбассе ребенок попал в западню на детской горке

В Кемерове следственный комитет начал проверку по факту травмирования школьника при катании с горки.

Очередная трагедия произошла на детской площадке во дворе многоэтажного дома в городе Белово Кемеровской области. По предварительным данным, девятилетний мальчик катался на горке и зацепился за веревку, привязанную над спуском. Веревка затянулась у него на шее и ребенок потерял создание.

Проходившие мимо подростки вытащили мальчика из петли и отнесли его в близлежащую школу. Медицинский работник вызвала бригаду скорой помощи.

- Поступило сообщение, что в одну из городских больниц госпитализирован 9-летний мальчик с признаками асфиксии, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

В настоящее время мальчик находится в коме, за его жизнь борются врачи. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.