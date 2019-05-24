Новости

В Туле сотрудник полиции получил огнестрельное ранение 13:43
Под Калининградом добыли килограммовый янтарь "Балтиец" 13:31
В России покажут сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским 13:22
В Кузбассе ребенок попал в западню на детской горке 13:14
Эксперимент показал, когда женщины работают гораздо эффективнее мужчин 13:08
В Подмосковье женщину зарезали на пикнике 13:04
Книги Роулинг, Бродского и Несбё выбрали пассажиры МЦД 13:02
GAC Motor обновит конкурента Toyota Highlander и привезет его в Россию 13:02
ФНС запустила приложение для проверки записей из реестра ЗАГС 13:00
Диетолог рассказал о пользе шаурмы 12:55
В свердловских природных парках протестируют инклюзивные маршруты 12:54
Дети из Сирии приехали на отдых в Крым 12:53
"Рамси Болтон" прокомментировал финал "Игры престолов" 12:48
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в пяти регионах РФ 12:43
62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво без удостоверения личности 12:25
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства 12:20
Дезертира из Красноярска приговорили к полутора годам колонии 12:07
Где посмотреть матч Россия - Финляндия 12:05
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала 12:05
Новая модель Opel оказалась самой легкой в классе 12:04
Наставница дочери Алсу Лобода проигнорировала спецвыпуск "Голоса" 11:57
В школах Воркуты отменили занятия из-за сильной метели 11:54
Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни 11:45
Умерла профессор РГГУ Наталия Басовская 11:35
Лукашенко нацелил чиновников на благоустройство всей страны 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе ребенок попал в западню на детской горке

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В Кемерове следственный комитет начал проверку по факту травмирования школьника при катании с горки.

Фото: Наталья Граф/РГ
В Омске УК отказались от обслуживания детских площадок

Очередная трагедия произошла на детской площадке во дворе многоэтажного дома в городе Белово Кемеровской области. По предварительным данным, девятилетний мальчик катался на горке и зацепился за веревку, привязанную над спуском. Веревка затянулась у него на шее и ребенок потерял создание.

Проходившие мимо подростки вытащили мальчика из петли и отнесли его в близлежащую школу. Медицинский работник вызвала бригаду скорой помощи.

- Поступило сообщение, что в одну из городских больниц госпитализирован 9-летний мальчик с признаками асфиксии, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

В настоящее время мальчик находится в коме, за его жизнь борются врачи. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink
Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников
Специальная комиссия выяснит причину остановки поездов на МЦК в Москве