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24.05.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске возбудили дело о краже леса на восемь миллионов

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более четырех тысяч кубометров древесины в Тарском районе.

Уголовное дело возбуждено после жалоб общественников в прокуратуру на вырубку леса во время расчистки просек под линиями электропередачи. Данные работы проводились на территории Екатерининского участкового лесничества и Северо-Тарского участкового лесничества Тарского лесничества.

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- Выяснилось, что энергетическая компания заключила соглашение на расчистку просек с "Омским заводом переработки полимеров", - сообщает прокуратура Омской области.

Однако оказалось, что по договору подряда эти работы было поручено выполнить физическому лицу. Вырубленную древесину должно было принять местное лесничество, после чего ее необходимо было передать в Росимущество - как собственность государства. Объем заготовленной при расчистке просек ликвидной древесины составил более 4,2 тысячи кубических метров.

Но после заготовки лес бесследно пропал. В лесничество не поступило никаких сведений об объеме и породном составе вырубленных деревьев. На территории охранной зоны линий электропередач спиленный лес также отсутствовал.

По данным прокуратуры, коммерческая стоимость такого объема древесины составляет около восьми миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ - "Кража".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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