В Чечне начали принимать заявки на участие в детской регате

С 26 по 30 июня в Грозном пройдет детская парусная регата Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, информационным спонсором которой выступила "Российская газета". Уже открыт прием заявок для участия в этом событии.

Как рассказали в Федерации парусного спорта Чеченской Республики, зарегистрировано более 50 школьников Краснодарского края. Планируется участие воспитанников нескольких яхт-клубов Москвы и Московской области.

Состязания продлятся в течение 4 дней на "Грозненском море" - Чернореченском водохранилище, которое находится в черте столицы республики. В последний день гонок, 29 июня, там состоится фестиваль водных видов спорта. На водную гладь выйдут одновременно юные яхтсмены и профессиональные спортсмены. Зрители увидят зрелищные номера вейк- и флайбордистов, слаломистов, а также трюки на аквабайках. Кроме этого, все желающие смогут бесплатно покататься на лодках-драконах.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступают мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР - "Российская газета" и ТАСС. С подробной программой детской регаты можно ознакомиться на сайте www.chyf.ru. Здесь можно оставить заявку на участие в соревнованиях.