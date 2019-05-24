К проекту "РГ" по сбору книг для Старой Руссы подключились австрийцы

Благотворительная акция "Городу Достоевского - книга в подарок", организованная "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" набирает обороты и расширяет международный масштаб.

Недавно в петербургской редакции "РГ" книги для библиотеки Старой Руссы передал известный австрийский арт-эксперт и галерист Вернер Цeхлинг (Werner Zechling). Среди его подарков - книга "Густав Климт. Шедевры графики в эксклюзивном оформлении". Роскошное издание на русском языке не только рассказывает о творческом пути одного из основоположников австрийского модерна, но и содержит богатый иллюстративный материал, в том числе - графические шедевры художника, которые редко публикуются.

Альбом "Jan Brueghel II" посвящен творчеству одного из самых известных представителей династии Брейгелей - Яна Брейгеля младшего. А два каталога Венского музея истории искусств (Kunsthistorisches Museum Wien), одного из самых значительных музеев мира, представят зрителю шедевры полотен из всемирно известной коллекции Габсбургов, среди которых - картины Рафаэля, Тинторетто, Караваджо, Рембрандта, Веласкеса...

На встречу с журналистами "РГ" Вернер Цeхлинг пришел со своим персональным ассистентом Ксенией Незнановой, которая и стала инициатором участия в акции "Российской газеты" австрийских партнеров. Гость редакции высоко оценил проект журналистов по популяризации городской библиотеки небольшого районного центра.

- Маленькие города, как правило, выказывают бОльший интерес к искусству. В конце концов, и Густав Климт, и Оскар Кокошка тоже родились в таких городах, - сказал он. - Я люблю небольшие провинциальные города, сам живу в таком рядом с Веной.

Галерея Kunsthandel Zechling выставляет работы старых мастеров - таких, как Ян Брейгель старший и младший, графику Пикассо и Шагала, но вместе с тем владелец галереи охотно приобретает произведения современного искусства. С недавних пор - и российских художников. По его словам, финансовая успешность такой практики покажет себя позже, а пока галерея, выставляя российских авторов, имеет целью привлечение в том числе и российского туриста.

- Приезжим из России, конечно, приятно увидеть среди выставленных работ знакомые фамилии, - подчеркивает герр Цехлинг - Как, например, Сергей Игнатов, который мне очень нравится. Или Тарас Левко, Ашот Казарян…

Вернер Цехлинг отмечает, что в его галерее полотно Сергея Игнатова, вывешенное рядом с картиной одного из старых мастеров, прекрасно с ним рифмуется. По словам владельца галереи, стиль работ Игнатова напоминает ему ярчайшего представителя венского модерна Густава Климта.

Найти произведения современного мастера, которые стали бы интересны и покупателю, и специалисту - задача непростая. Вернер Цехлинг признается: здесь, в России, его глаза и уши - ассистентка с российскими корнями.

- Ксения Незнанова знакомит меня с творчеством российских художников, и понравившиеся попадают в мою галерею, - говорит галерист. - Австрийцы в основном знают национальных - современных и старинных - художников, знакомы с европейским искусством. Наверное так же и в России: своих знают лучше. Моя ассистентка, отвечающая за коммуникацию с русскоговорящими клиентами, познакомила меня с современными российскими художниками, которые достойны выставляться с великими мастерами прошлого. Меня поразило их высокое мастерство и яркая индивидуальность. Да и Петербург произвел на меня огромное впечатление. А экскурсию по Эрмитажу провел для нас известный петербургский скульптор Ашот Казарян, удививший своими обширными знаниями об искусстве.

Говоря о тонкостях ведения галерейного бизнеса, господин Цехлинг отмечает важность высокой квалификации помощников, которыми могут стать не просто доверенные лица, но люди знающие, любящие и тонко чувствующие искусство. Ведь в Европе не принято, чтобы художник сам предлагал себя на арт-рынке - серьезные покупатели заинтересуются его творчеством только после того, как получат заслуживающую доверия экспертную оценку от галереи.

Господин Цехлинг не без юмора рассказал о своем пути к вершинам арт-бизнеса:

- Когда я был маленьким мальчиком, отец каждые выходные водил меня по музеям. Он не был искусствоведом, работал в правительстве, но очень интересовался искусством. Это было традицией: утром - церковь, потом - обед и музей. Помню, в школе я скрывал от одноклассников, что я хожу по музеям, чтобы мальчишки меня не высмеивали.

Кстати, интерес к творчеству русских мастеров у господина Цехлинга разбудили...российские клиенты.

- В 2008 году, когда разразился кризис, все венские галереи в течение полугода не продали ни одной работы, - рассказывает он. - И вдруг один знакомый водитель привез ко мне постояльцев отеля из России, которые хотели приобрести работы старых европейских мастеров и интересовались старыми русскими мастерами. У меня их не было. Но я знал коллекционера из Баварии, у которого был пейзаж Айвазовского.

Он попал к нему благодаря Леониду Брежневу. Шеф компании "Мерседес" подарил тогдашнему генсеку автомобиль, а Леонид Брежнев в ответ - полотно Айвазовского. Так я помог Айвазовскому вернуться в Москву.

По словам эксперта, современный арт-рынок имеет неплохие перспективы развития:

- Люди, у которых есть деньги, готовы вкладывать их в предметы искусства. Да и дарить их не только приятно, но и полезно. Если есть малейшая возможность, стоит начать приучать к этому детей, ведь тогда у них начинает формироваться эстетический вкус, интерес к искусству и коллекционированию. Объяснить такой подход детям несложно. Судите сами - можно потратить деньги на множество игрушек, которые рано или поздно наскучат, а можно попробовать поиграть в коллекционера и инвестора. Ведь даже самое скромное произведение искусства с годами только увеличивается в цене.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, вологодский писатель Андрей Малышев, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.

Кстати

"Российская газета" обращается к издателям, писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: 8(812) 449-65-45.