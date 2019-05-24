Росгвардия примет на вооружение новейший пулемет РПК-16

Росгвардия заканчивает испытания нового пулемета РПК-16. После этого, если испытания будет положительными, его примут на вооружение.

Об этом на научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" заявил руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков, пишет РИА Новости. А чуть ранее агентству в интервью об этом же говорил и генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев. Он тогда отметил, что опытная войсковая эксплуатация завершится в первом квартале 2019 года. Точных объемов поставок не назвал, но отметил, что это будет серьезная цифра.

РПК-16 - российский ручной пулемет, его разработали в группе компании "Калашников". Может вести стрельбу двумя способами: из штатного магазина автомата Калашникова и специально разработанного магазина барабанного типа. Вес пулемета - 4,5 килограмма, скорострельность - 700 выстрелов в минуту.