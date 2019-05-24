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24.05.2019,  
19:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Росгвардия примет на вооружение новейший пулемет РПК-16

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

Росгвардия заканчивает испытания нового пулемета РПК-16. После этого, если испытания будет положительными, его примут на вооружение.

Фото: caliber.ru / wargaming
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Об этом на научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" заявил руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков, пишет РИА Новости. А чуть ранее агентству в интервью об этом же говорил и генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев. Он тогда отметил, что опытная войсковая эксплуатация завершится в первом квартале 2019 года. Точных объемов поставок не назвал, но отметил, что это будет серьезная цифра.

РПК-16 - российский ручной пулемет, его разработали в группе компании "Калашников". Может вести стрельбу двумя способами: из штатного магазина автомата Калашникова и специально разработанного магазина барабанного типа. Вес пулемета - 4,5 килограмма, скорострельность - 700 выстрелов в минуту.

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