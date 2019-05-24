В Псковской области захотели построить "Диснейленд" по сказкам Пушкина

В Псковской области предложили создать аналог "Диснейленда" по мотивам сказок Александра Пушкина. В качестве территории назвали Пушкинские Горы.

Об этом заявил глава Псковской области Михаил Ведерников, выступая в Торгово-промышленной палате России, где проходит деловая программа Дня Псковской области в Москве. Как пишет ТАСС, уже есть заинтересованные люди, с которыми обсуждают эту идею.

Но в регионе в туристической отрасли есть и проблемы: не хватает гостиниц и мест общественного питания. Даже для такого популярного маршрута, как Псково-Печерский монастырь, который посещают тысячи паломников. Им необходима удобная транспортная инфраструктура, возможность где-то переночевать и пообедать.

Что касается проезда, то, по словам главы региона, власти договорились о продлении до поселка Печоры скоростного поезда "Ласточка", который курсирует из Санкт-Петербурга в Псков. С 3 августа он будет заезжать в Печоры.

Торгово-промышленная палата России готова оказать Псковской области поддержку в развитии проектов. Об этом сказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.