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24.05.2019 12:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Когда лето начинается с улыбки

Российская газета - Спецвыпуск № 112(7870)
Все привыкли, что пляжный отдых – это шезлонг, зонт и книга или гаджет. Но в последнее время отельеры активно ломают стереотипы и предлагают своим гостям даже пляжный отпуск проводить активно и весело.

Задача семейных отелей - подобрать развлечение каждому: и трехлетнему малышу, и его родителям, и бабушке, которая, возможно, в первый раз отправилась на море. В отеле "Дюны золотые" над этим работает целая команда профессионалов.

Самым "капризным" звеном, как ни странно, чаще всего становятся малыши: их сложно долго удержать на одном месте, они хотят лепить куличики, кататься с горки, смотреть мультфильмы. Причем иногда делать все это им нужно одновременно. Поэтому в отеле для них организовали сразу несколько обустроенных местечек, где они могут весело и увлекательно проводить время.

К примеру, ранним утром и вечером, когда спадает жара, ребята могут играть на песочной площадке "Куличики" прямо на морском побережье. А затем они могут перебраться в детский парк под открытым небом "Dюнолэнд" с горками и качелями. Играть здесь даже днем приятно, потому что вся территория утопает в зелени, а по периметру стоят удобные скамейки для родителей, наблюдающих за своими малышами.
Территория отеля похожа на небольшой городок: есть все необходимое

Есть у детворы и свой мини-клуб, в котором под началом опытных аниматоров ребята могут попеть, порисовать, вылепить любимых героев или посмотреть мультфильмы. Словом, каждый ребенок сможет найти действительно то, что ему нравится.

Подростков же мультфильмами не удивишь. И если уж у них забрали гаджеты, то отдых должен быть активным и насыщенным: им нужно искать клады, ходить в походы, заниматься рукоделием или конструированием. Поэтому для них свой клуб  - TeenagersClub. Здесь они могут под надзором наставников посещать мастер-классы по фотографии, диджеингу и флористике. Каждый год обязательно появляется что-то новенькое: декорирование брелоков и чашек, рисование брызгами, мыловарение, кулинарные мастер-классы.

Ну а тех, кому не сидится на месте, аниматоры отправят на одну из спортивных площадок. Пляжный волейбол, футбол, дартс, настольный теннис, водное поло - любой найдет занятие по душе. Для любителей путешествий или стрелялок - квесты и лазертаг. Кто же откажется пройти по точкам тайного маршрута, открыть попутно массу загадок и получить заветный приз? Обычно от желающих участвовать в таких квестах отбоя нет.

А с прошлого года в отеле появилась совершенно новая уникальная "фишка" детское телевидение "Дюно ТВ". Любой желающий может пройти кастинг на роль ведущего, предложить свою идею интересного сюжета, написать текст или даже взяться за роль режиссера. И затем уже на камеру рассказать об отеле, своей семье или каком-то ярком празднике.

Кстати, анимационные программы для взрослых в отеле ничуть не хуже детских. Сейчас в тренде здоровый образ жизни, поэтому в отеле работает собственный тренажерный зал, оборудованы площадки для игры в баскетбол и футбол, а в бассейне проводят ежедневные занятия аквааэробикой и водным поло. Кроме этого, гости отеля могут поиграть в настольный теннис, отправиться на уроки танца или йоги, заняться китайской гимнастикой или скандинавской ходьбой. Причем можно выбрать, заниматься спортом индивидуально или с тренером. Если нужно, специалисты отеля обучат отдыхающих пользоваться спортивными тренажерами и продемонстрируют необходимые им упражнения. А после интенсивных физических нагрузок можно отправиться на массаж или в СПА-комплекс, чтобы расслабиться и восстановить силы.

Кстати

На территории отеля есть даже свой зоопарк с мини-орнитариумом, где обитают редкие виды птиц. Причем работает он по принципу "трогательного зоопарка": животных здесь можно не только посмотреть, но и покормить или погладить. Попутно сотрудники отеля расскажут о каждом из обитателей зоопарка интересную и познавательную историю.

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