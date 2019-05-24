В конце прошлого года по системе "всю включено" работало более 40 гостиниц и отелей Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. Их владельцы говорят, что именно такое комплексное обслуживание позволяет максимально загрузить отели в высокий сезон и увеличить этот показатель в межсезонье.
К тому же стоимость размещения в подобных отелях вполне конкурентоспособна. По данным кубанских отельеров, в среднем цена в трехзвездочной гостинице, которая работает по системе "все включено", в пик сезона составляет от 3500 рублей в сутки на человека, в низкий сезон - от 1800 рублей.
Главное же, что, выбрав эту систему, гость на протяжении всего отпуска уже ни о чем не заботится.
- Принцип "все включено" - это способ провести отпуск у моря одновременно насыщенно, безопасно и недорого. Близость моря, собственный пляж, шведский стол и развлекательные программы - это универсальная формула успешного семейного отдыха! Мы с радостью готовы предоставить такой комплекс услуг нашим гостям, - говорит руководитель отдела бронирования Людмила Сычева.
Первый и обязательный пункт программы"все включено" - проживание в комфортных и удобных номерах. Гости еще на этапе бронирования могут выбрать вариант, подходящий именно их семье: кто-то хочет номер с видом на детскую площадку, чтобы можно было приглядывать за ребенком, кому-то обязательно наличие кондиционера, а для кого-то определяющим станет Wi-fi. Пожелание гостя - закон!
Второе слагаемое - полноценное питание в отеле. Владельцы некоторых отелей предоставляют своим гостям основное трехразовое питание и возможность получить дополнительный десерт за отдельную плату. В отеле "Дюны золотые" пошли чуть дальше. Помимо завтрака, обеда и ужина по системе "шведский стол" гости могут перекусить и выпить кофе, сока или лимонада в барах у бассейна и на пляже. А для маленьких постояльцев местные повара составили отдельное детское меню с затейливо оформленными блюдами и свежайшими десертами. Для юных гостей есть безглютеновая и безказеиновая диета.
Еще одна составляющая отдыха по системе "все включено" - возможность пользоваться бассейнами и обустроенным морским пляжем. На территории отеля "Дюны золотые" бассейна сразу два: взрослый - глубиной 170 сантиметров и детский - 60. Буквально в трех минутах от жилых коттеджей - охраняемый пляж со спасателями и медсестрой. Лежаки, зонтики и пляжные полотенца, конечно же, прилагаются.
Ну и какой же на отдых без развлечений? В отелях, работающих по систему "все включено", этот пункт - забота не гостя, а сотрудников. Постояльцу достаточно доехать до отеля и зарегистрироваться, а дальше ему предложат разнообразный отдых на самый любой вкус и возраст. В отеле "Дюны золотые" для этого есть несколько авторских программ анимации для детей и взрослых, открыты творческие мастерские, детский парк "DюноLэнд", спортивные площадки и масса других разнообразных развлечений.
- Наша задача - не дать гостям заскучать и сделать их отпуск максимально ярким и приятным. Поэтому территория отеля подобна небольшому городку, в котором можно найти все необходимое: от кафе и бара до курсов йоги, - заключает Сычева. Гостю лишь остается сделать выбор и постараться везде успеть!