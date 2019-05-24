Росгвардия закупит пулеметы РПК-16, пистолеты Лебедева и боевые модули

Новейшие ручные пулеметы РПК-16, модернизированные пистолеты Лебедева МПЛ-1 и МПЛ-2, а также дистанционно управляемые боевые модули могут поступить на вооружение Росгвардии по итогам испытаний. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков в ходе выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".

По его словам, сейчас ведомство завершает апробацию нового ручного пулемета РПК -16, который на испытаниях показывает себя с самой лучшей стороны.

"Думаю, в случае положительных результатов он будет принят на вооружение", - сказал генерал. Беззубиков подчеркнул, что новейшими РПК-16 планируется заменить все стоящие сейчас на вооружении Росгвардии ручные пулеметы РПК-74.

Он уточнил, что достоинствами нового оружия является хорошая эргономика и повышенная кучность стрельбы. В частности, удобным для стрелка является регулируемый приклад и надежные сошки, которые имеют уникальную форму, позволяющую их надежно устанавливать на любой поверхности. Отвечая на вопрос "Российской газеты", какие еще образцы, представленные на выставке, могут заинтересовать Росгвардию, Беззубиков рассказал, что сейчас пристальное внимание ведомство обращает на боевые дистанционно управляемые модули, которые ведомство планирует устанавливать на бронетехнику.

"На выставке мы увидели модуль производства завода Дегтярева из Коврова. Думаю, мы их будем устанавливать на защищенные корпусные автомобили "Патруль", - сказал генерал.

Он добавил, что при положительных результатах испытаний он будет применяться в подразделениях специального назначения Росгвардии в районах проведения контртеррористических операций.

"Кроме того, на выставке представлен очень интересный пистолет - модернизация пистолета Лебедева МПЛ-1, и есть вариант для спецподразделений МПЛ-2 - это очень интересное оружие и мы его рассматриваем для применения в войсках Росгвардии", - сказал Беззубиков.

Он отметил, что со временем это оружие сможет заменить стоящие сейчас на вооружении ведомства пистолеты Макарова. Генерал также рассказал, что сейчас Росгвардия работает с новыми модификациями автомата Калашникова - такими как АК-12 и АК-15.

"Вместе с тем, в последнее время наибольший интерес вызывают автоматы Калашникова 200-й серии. Они обладают уникальными эргономическими свойствами, повышенной кучностью стрельбы и все это благодаря идеальному подбору деталей и механизмов доведенных до современных требований", - отметил Беззубиков.

По его словам, пока нет необходимости в массовом перевооружении войск Росгвардии на новые автоматы. "АК-74М, которыми мы пользуемся, прошли глубокую модернизацию, на них можно установить современные приборы и прицелы, они отвечают всем требованиям", - подытожил генерал.

Форум "День передовых технологий - 2019" проходит в Подмосковье в учебном центре "Новский" отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ. Организаторы форума - Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел России.

В открытии выставки приняли участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. В ходе церемонии открытия Виктор Золотов подчеркнул, что на площадках форума выставлена продукция, которая интересна как правоохранительным органам, так и другим силовым ведомствам. На выставочных площадках представлены современные и инновационные разработки, а также готовая продукция. Свои разработки представили 142 российских предприятия. Среди них концерн "Калашников", НПО "Алмаз", группа ГАЗ, автомобильный завод "Урал", Рыбинская верфь, Научно-производственное объединение специальных материалов, Ижевский мотозавод, Русская медицинская корпорация, Электроавтоматика и другие профильные организации. Всего представлено более 1 тыс. современных образцов изделий оборонного назначения, около 250 из которых продемонстрированы впервые.