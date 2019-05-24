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24 мая 2019 г.

Постановление правительства Саратовской области от 22 мая 2019 года № 349-П "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за I квартал 2019 года"

Дата подписания 22 мая 2019 г.
Опубликован 24 мая 2019 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Саратовской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области" Правительство Саратовской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области за I квартал 2019 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения - 9221 руб.,

трудоспособное население - 9948 руб.,

пенсионеры - 7657 руб.,

дети - 9392 руб.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев

 

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