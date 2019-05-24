В России покажут сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским

"Яндекс" купил права на показ решенного в жанре политической комедии сериала "Слуга народа" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Ранее стало известно, что шоу больше не доступно бесплатно на YouTube.

Как сообщают "Ведомости", ссылаясь на представителя компании, посмотреть "Слугу народа" можно будет на "Кинопоиске" по подписке.

Изначально представитель "Яндекса" заявил, что компания приобрела эксклюзивные права на шоу для показа его в интернете на территории России. Но позже появилось уточнение, что сервис "именно эксклюзивных прав все-таки не приобрел", но "Кинопоиск" является на текущий момент единственной российской площадкой, которая показывает "Слугу". И "это не мешает другим компаниям при желании приобрести права на сериал".

"Слуга народа" - сериал "Студии Квартал 95", режиссер - Алексей Кирющенко. Слоган шоу - "История следующего президента".

Премьера первого 24-серийного сезона состоялась на украинском телеканале "1+1" в ноябре 2015 года. Второго - в октябре 2017-го. В конце марта этого года, перед первым туром президентских выборов на Украине, состоялась премьера третьего.

В центре сюжета - обычный учитель истории Василий Петрович Голобородько (Зеленский), "который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины".

Отмечается, что шоу стало одним из самых успешных на украинском ТВ и права на его трансляцию купили, в частности, эстонский канал ETV+ и стриминговый гигант Netflix.

То, что блокировка сериала на YouTube - решение "Студии 95", подтвердил изданию digital-директор компании Сергей Пушкин. Назвав ее "временной мерой, связанной с решением юридических вопросов".