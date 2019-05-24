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В России покажут сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским

Новости
    24.05.2019, 13:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Яндекс" купил права на показ решенного в жанре политической комедии сериала "Слуга народа" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Ранее стало известно, что шоу больше не доступно бесплатно на YouTube.

Как сообщают "Ведомости", ссылаясь на представителя компании, посмотреть "Слугу народа" можно будет на "Кинопоиске" по подписке.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Изначально представитель "Яндекса" заявил, что компания приобрела эксклюзивные права на шоу для показа его в интернете на территории России. Но позже появилось уточнение, что сервис "именно эксклюзивных прав все-таки не приобрел", но "Кинопоиск" является на текущий момент единственной российской площадкой, которая показывает "Слугу". И "это не мешает другим компаниям при желании приобрести права на сериал".

"Слуга народа" - сериал "Студии Квартал 95", режиссер - Алексей Кирющенко. Слоган шоу - "История следующего президента".

Премьера первого 24-серийного сезона состоялась на украинском телеканале "1+1" в ноябре 2015 года. Второго - в октябре 2017-го. В конце марта этого года, перед первым туром президентских выборов на Украине, состоялась премьера третьего.

В центре сюжета - обычный учитель истории Василий Петрович Голобородько (Зеленский), "который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины".

Отмечается, что шоу стало одним из самых успешных на украинском ТВ и права на его трансляцию купили, в частности, эстонский канал ETV+ и стриминговый гигант Netflix.

То, что блокировка сериала на YouTube - решение "Студии 95", подтвердил изданию digital-директор компании Сергей Пушкин. Назвав ее "временной мерой, связанной с решением юридических вопросов".

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