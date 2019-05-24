Российский хоккеист Вячеслав Войнов не будет выступать за "Лос-Анджелес". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Чуть ранее арбитражный суд сократил дисквалификацию Войнова до середины следующего сезона. Арбитр поддержал наказание НХЛ для защитника, но внес в штраф 41 матч нынешнего сезона.

"Сегодня было вынесено окончательное решение по делу Вячеслава Войнова. Хоккеист не будет играть за "Кингз". Нам надо определить, как повлияет вердикт арбитража на наши права на спортсмена и рассмотреть возможные варианты в будущем", - говорится в заявлении "Лос-Анджелеса".

Напомним: в 2015 году Войнов провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги Марты Варламовой. После отбытия наказания хоккеиста задержала иммиграционная полиция США и снова заключила под стражу. Во избежание депортации и приговора иммиграционного суда Вячеслав согласился вернуться в Россию.

С 2015 по 2018 годы Войнов выступал за питерский СКА. А летом прошлого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство о снятии с игрока обвинений в домашнем насилии.