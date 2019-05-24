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24.05.2019 11:20
Рубрика: Спорт

Войнов не будет играть за "Лос-Анджелес"

Текст: Артур Нанян
Российский хоккеист Вячеслав Войнов не будет выступать за "Лос-Анджелес". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: AP Photo/Nam Y. Huh, File Фото: AP Photo/Nam Y. Huh, File
Фото: AP Photo/Nam Y. Huh, File

Чуть ранее арбитражный суд сократил дисквалификацию Войнова до середины следующего сезона. Арбитр поддержал наказание НХЛ для защитника, но внес в штраф 41 матч нынешнего сезона.

Фото: REUTERS/David W Cerny
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"Сегодня было вынесено окончательное решение по делу Вячеслава Войнова. Хоккеист не будет играть за "Кингз". Нам надо определить, как повлияет вердикт арбитража на наши права на спортсмена и рассмотреть возможные варианты в будущем", - говорится в заявлении "Лос-Анджелеса".

Напомним: в 2015 году Войнов провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги Марты Варламовой. После отбытия наказания хоккеиста задержала иммиграционная полиция США и снова заключила под стражу. Во избежание депортации и приговора иммиграционного суда Вячеслав согласился вернуться в Россию.

С 2015 по 2018 годы Войнов выступал за питерский СКА. А летом прошлого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство о снятии с игрока обвинений в домашнем насилии.

 

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