Глава МИД Боснии и Герцеговины: Военный флаг на кубке УЕФА - оскорбление

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Игор Црнадак направил письмо президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину в связи с появившейся фотографией кубка победителя Лиги Европы, на котором изобразили не официальный флаг БиГ, а - армии боснийских мусульман периода войны 1992-1995 годов.

"Этот флаг символизирует только один народ и оскорбляет другие народы, живущие в Боснии и Герцеговине. В БиГ живут сербы, бошняки, хорваты и прочие, а флаг на кубке - военный флаг, использовавшийся во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине с 1992 по 1995 год", - цитирует слова министра портал "РуСербия".

Политик также обратил внимание на то, что Общее рамочное (Дейтонское) соглашение о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года предполагает соблюдение базовых принципов, заключающихся в уважении суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечении широких полномочий образующих БиГ двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации БиГ), а также равноправия трех конституционных народов - бошняков, сербов и хорватов. При этом, по его словам, официальный флаг БиГ повсеместно используется с 1998 года по настоящее время.

"Военный флаг на кубке оскорбляет многих. Надеюсь, что речь идет о ненамеренной ошибке, и прошу Вас до финального матча Лиги Европы УЕФА 29 мая исправить эту ошибку и изобразить на кубке официальный флаг БиГ, так как то, что находится на трофее сейчас, таковым не является", - подчеркнул Црнадак.

Напомним, что весной 1992 года на территории Боснии и Герцеговины разгорелся самый кровопролитный в послевоенной Европе конфликт, продолжавшийся до 1995 года, и окончательно подорвавший фундамент югославской государственности. Его жертвами стали около 200 тысяч человек.