Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шестеро российских моряков, которые почти год находились на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает генконсульство РФ.

"Моряки стали заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном", - уточнили дипломаты.

По данным генконсульства, положение экипажа ухудшилось несколько недель назад, так как турецкая компания Akca Shipping, заключившая с россиянами еще в июне 2018 года трудовой договор, полностью прекратила обслуживание судна и команды.

При этом моряки лишились медпомощи, а также снабжения питьевой водой и продуктами. Кроме того, турецкие представители отказалась оплатить возвращение экипажа домой, а также заработанные деньги. Долг Akca Shipping по зарплате составляет порядка 140 тысяч долларов.

Напомним, первые судебные слушания по иску судовладельца о снятии ареста с судна прошли 26 февраля. Затем они были перенесены на 2 апреля, а после на 11 июня из-за отсутствия некоторых документов, затребованных судом. Ранее сообщалось, что сухогруз может быть выставлен на продажу из-за долгов.