Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.05.2019,  
11:07
Текст:  Алексей Моисеев

Бронеавтомобиль Mbombe замечен в районе Триполи

У бойцов фельдмаршала Хафтара, воюющих в районе ливийской столицы, замечен броневик Mbombe. Традиционно для этой "горячей точки", колесная боевая машина следует к передовой на большегрузном прицепе.

Еще относительно недавно основными средствами доставки пехоты у подразделений Ливийской национальной армии были старые советские БТР-60ПБ, огневую поддержку которым оказывали БРДМ-2. В последние месяцы началось качественное обновление. Например, в районе боевых действий появились канадско-эмиратские бронеавтомобили Cougar.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
Масло в огонь: в Ливию привезли зенитные ракеты и ПТУР "Малютка"

Буквально на днях стало известно о доставке тяжелых MRAP Al-Mared иорданского производства. Оттуда же, по всей видимости, привезли и Mbombe 6х6. 

Специалисты относят эту разработку южноафриканских конструкторов к новейшим образцам и отмечают, что в плане защиты от мин ее можно считать одной из лучших в мире. Машина выдерживает подрыв фугаса весом до 10 кг и попадание пуль калибра 14,5-мм.

В стандартном исполнении ее вес составляет 16 тонн, однако при необходимости можно "загрузить" до 27 тонн. Конструкция модульная и рассчитана на различные трансформации, например установку минометов и противотанковых комплексов.

Судя по фото, этот вариант имеет пулеметное вооружение. 460-сильный двигатель дает возможность разгоняться по шоссе до 100 км/ч. Запас хода -700 км. Экипаж - 3 человека, десант - 8 пехотинцев.

Кроме Иордании, где этот бронеавтомобиль уже производится по южноафриканской лицензии, его выпуск планируют наладить в Казахстане. В минувшем году там испытывали вариант с боевым модулем, вооруженным 30-мм пушкой, аналогичным тому, что имеется на российских БТР-82А.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Росгвардия примет на вооружение новейший пулемет РПК-16 24.05.2019
Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО" впервые показали на Кубани 22.05.2019
Новейшая бронетехника начала прибывать в Ливию 20.05.2019
бронетехника
Фото: Популярная механика \ youtube.com
Работы по созданию ударного "Охотника" близятся к завершению 23.05.2019
Достоинства российского транспортера ПТС-4 оценили в Индонезии 22.05.2019
Российская бронетехника "примеряет" более мощный калибр 21.05.2019
Ливия
Фото: youtube.com
Обгоняя ракеты: полет МиГ-31 в ближнем космосе сняли на видео 23.05.2019
Масло в огонь: в Ливию привезли зенитные ракеты и ПТУР "Малютка" 23.05.2019
Плохие новости для Украины: ударный БПЛА Bayraktar TB2 сбили в Ливии 15.05.2019