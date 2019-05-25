Бронеавтомобиль Mbombe замечен в районе Триполи

#LNA #Jordanian-made MBOMBE armored vehicles Southern #Tripoli #Libya pic.twitter.com/Z4TO2qx5fd— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 23 мая 2019 г.
Еще относительно недавно основными средствами доставки пехоты у подразделений Ливийской национальной армии были старые советские БТР-60ПБ, огневую поддержку которым оказывали БРДМ-2. В последние месяцы началось качественное обновление. Например, в районе боевых действий появились канадско-эмиратские бронеавтомобили Cougar.
Буквально на днях стало известно о доставке тяжелых MRAP Al-Mared иорданского производства. Оттуда же, по всей видимости, привезли и Mbombe 6х6.
Специалисты относят эту разработку южноафриканских конструкторов к новейшим образцам и отмечают, что в плане защиты от мин ее можно считать одной из лучших в мире. Машина выдерживает подрыв фугаса весом до 10 кг и попадание пуль калибра 14,5-мм.
В стандартном исполнении ее вес составляет 16 тонн, однако при необходимости можно "загрузить" до 27 тонн. Конструкция модульная и рассчитана на различные трансформации, например установку минометов и противотанковых комплексов.
Судя по фото, этот вариант имеет пулеметное вооружение. 460-сильный двигатель дает возможность разгоняться по шоссе до 100 км/ч. Запас хода -700 км. Экипаж - 3 человека, десант - 8 пехотинцев.
Кроме Иордании, где этот бронеавтомобиль уже производится по южноафриканской лицензии, его выпуск планируют наладить в Казахстане. В минувшем году там испытывали вариант с боевым модулем, вооруженным 30-мм пушкой, аналогичным тому, что имеется на российских БТР-82А.