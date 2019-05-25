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25.05.2019 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье юриста обвинили в покушении на мошенничество

Текст: Наталья Козлова

В Подмосковье юриста обвинили в покушении на мошенничество - он попробовал украсть через суд у главы строительной фирмы 15 миллиардов по поддельным документам.

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Фамилию этого человека Следственный комитет не называет, но подчеркивает, что речь идет о практикующем юристе. Расследованием занимается Следственный отдел по городу Балашиха.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК России по Московской области, 48-летнему юристу предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Кто были подъельники юриста, следствие пока не знает. Точно установлено вот что: юрист изготовил поддельные документы для "взыскания с граждан и юридических лиц указанной в документах мнимой суммы задолженности".

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Их жертвой стал генеральный директор одной из строительных компаний Москвы. Цель аферы - украсть у директора деньги. Мошенники изготовили подложные документы - договора-купли продажи акций компании, векселя и другие документы. Всю эту "липу" они предъявили в суд с исковым заявлением о взыскании суммы долга с генерального директора фирмы на общую сумму более 15 миллиардов рублей.

В СК объяснили, что в отношении юриста судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие ищет причастных к этому обману.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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