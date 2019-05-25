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25.05.2019,  
11:27
Текст:  Руслан Мельников

Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы

В России могут появиться электромагнитные боеприпасы.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Как уточняет ТАСС со ссылкой на замгендиректора входящего в Ростех концерна "Техмаш" Александра Кочкина, речь идет об оружии, которое способно поражать цель электромагнитным импульсом. В сообщении упоминаются реактивные снаряды для РСЗО, боевая часть которых генерирует электромагнитный импульс, и ракеты радиоэлектронной борьбы.

Фото: youtube.com
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Собеседник агентства отметил, что сейчас обсуждается вопрос о создании такого оружия.

"Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика", - сказал Александр Кочкин.

Также сообщается, что пока Минобороны не выдавало техзаданий на такие снаряды.

Специалисты подчеркивают, что подобное оружие не просто ведет радиоэлектронную борьбу, а может физически выводить из строя электронику противника. Оно "сжигает" головки самонаведения, средства связи, спутниковой навигации или средства управления.

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