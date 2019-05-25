Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы

В России могут появиться электромагнитные боеприпасы.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на замгендиректора входящего в Ростех концерна "Техмаш" Александра Кочкина, речь идет об оружии, которое способно поражать цель электромагнитным импульсом. В сообщении упоминаются реактивные снаряды для РСЗО, боевая часть которых генерирует электромагнитный импульс, и ракеты радиоэлектронной борьбы.

Собеседник агентства отметил, что сейчас обсуждается вопрос о создании такого оружия.

"Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика", - сказал Александр Кочкин.

Также сообщается, что пока Минобороны не выдавало техзаданий на такие снаряды.

Специалисты подчеркивают, что подобное оружие не просто ведет радиоэлектронную борьбу, а может физически выводить из строя электронику противника. Оно "сжигает" головки самонаведения, средства связи, спутниковой навигации или средства управления.