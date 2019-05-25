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25.05.2019 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

МЧС опубликовало видео тушения пожара, который сегодня утром произошел в дельфинарии Севастополя. Возгорание зафиксировано в 07.40 часов утра. Его обнаружила охрана и попыталась локализовать собственными силами. Однако, ветер способствовал быстрому распространению огня, и пришлось вызывать спасателей.

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Сотрудники МЧС вместе с работниками дельфинария эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоем, поскольку существовала угроза распространения огня на все здание.

Пожар, охвативший площадь 110 квадратных метров, уничтожил подсобные помещения дельфинария, тренерские, душевые, а также павильоны сувенирной продукции, примыкавшие к зданию.

Силами 23 человек и 9 единиц техники огонь удалось быстро взять под контроль. Животные и люди не пострадали. По предварительной версии, пожар произошел в результате замыкания электропроводки.

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