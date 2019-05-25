Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе

МЧС опубликовало видео тушения пожара, который сегодня утром произошел в дельфинарии Севастополя. Возгорание зафиксировано в 07.40 часов утра. Его обнаружила охрана и попыталась локализовать собственными силами. Однако, ветер способствовал быстрому распространению огня, и пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники МЧС вместе с работниками дельфинария эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоем, поскольку существовала угроза распространения огня на все здание.

Пожар, охвативший площадь 110 квадратных метров, уничтожил подсобные помещения дельфинария, тренерские, душевые, а также павильоны сувенирной продукции, примыкавшие к зданию.

Силами 23 человек и 9 единиц техники огонь удалось быстро взять под контроль. Животные и люди не пострадали. По предварительной версии, пожар произошел в результате замыкания электропроводки.