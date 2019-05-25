Новости

В НАТО приняли новую военную стратегию под антироссийскими лозунгами 12:26
Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию 12:22
Волжского студента наградили за спасение детей 12:20
Десять человек пострадали при стрельбе в баре Нью-Джерси 11:50
В Севастополе загорелся дельфинарий 11:47
В Таганроге загорелся кожевенный завод 11:38
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 11:30
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с "автоматом" 11:25
Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей 11:22
Фото: В Ессентуках стартовал масштабный фестиваль фейерверков 11:05
Число пострадавших в протестах в Индонезии превысило 900 человек 11:00
На Сахалине открыли ярмарочный сезон 10:48
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию 10:46
Киев признал зависимость от торговли с Россией 10:15
Александр Беглов вступился за социальное кафе "Добродомик" 10:10
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с фурой 10:00
МИД исключил обмен Бутиной на американца Уилана 09:47
Тренер сборной России по хоккею ответил на слова американской журналистки 09:45
Трамп рассмотрит вопрос помилования ряда военных преступников 09:33
В Подмосковье юриста обвинили в покушении на мошенничество 09:29
У россиянина изъяли 800 тысяч долларов в аэропорту Афин 09:20
Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 года 08:19
В Благовещенске в одном дворе загорелись два автомобиля 08:05
Новая Marussia станет электрическим спорткаром 07:50
В Дагестане произошло два землетрясения силой до 4,4 баллов 07:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
25.05.2019 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волжского студента наградили за спасение детей

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

Студента из города Волжского номинировали на участие в ежегодном конкурсе ГУ МВД России по Волгоградской области "Народный дозор-2019". Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек проявил свою гражданскую позицию, защитив детей от уличного хулигана.

В Якутске наградили школьника, задержавшего преступника

10 мая 18-летний волжанин Никита Водянов отдыхал с друзьями возле дворовой детской площадки. Внимание парня привлекла небольшая потасовка на площадке, и он направился к детской компании. Оказалось, что какой-то мужчина громко кричал на детей и пытался оттаскать их за уши.

Никита попросил незнакомца прекратить скандалить, на что тот грубо прогнал парня, даже не подумав остановиться. Никита повторил свою просьбу еще раз, но уже более твердо и серьезно, и предложил агрессивному мужчине разобраться один на один. Видимо, не ожидавший такого отпора незнакомец, предпочел ретироваться. А плакавшие дети тут же разбежались по домам.

Мужской поступок парня решили поощрить в Управлении МВД России по городу Волжскому. За активную гражданскую позицию и неравнодушие заместитель начальника управления, подполковник внутренней службы Дмитрий Гончаревич вручил Никите благодарственное письмо. Помимо этого, молодой человек будет номинирован на областной конкурс ведомства.

Кстати, как сообщили региональном ГУ МВД, парень мечтает быть полицейским и учится на юридическом факультете одного из местных учебных заведений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В НАТО приняли новую военную стратегию под антироссийскими лозунгами
МИД исключил обмен Бутиной на американца Уилана
Трамп рассмотрит вопрос помилования ряда военных преступников
Тяжелый ударный дрон "Охотник" впервые взлетел
Киев признал зависимость от торговли с Россией