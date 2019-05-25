Волжского студента наградили за спасение детей

Студента из города Волжского номинировали на участие в ежегодном конкурсе ГУ МВД России по Волгоградской области "Народный дозор-2019". Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек проявил свою гражданскую позицию, защитив детей от уличного хулигана.

10 мая 18-летний волжанин Никита Водянов отдыхал с друзьями возле дворовой детской площадки. Внимание парня привлекла небольшая потасовка на площадке, и он направился к детской компании. Оказалось, что какой-то мужчина громко кричал на детей и пытался оттаскать их за уши.

Никита попросил незнакомца прекратить скандалить, на что тот грубо прогнал парня, даже не подумав остановиться. Никита повторил свою просьбу еще раз, но уже более твердо и серьезно, и предложил агрессивному мужчине разобраться один на один. Видимо, не ожидавший такого отпора незнакомец, предпочел ретироваться. А плакавшие дети тут же разбежались по домам.

Мужской поступок парня решили поощрить в Управлении МВД России по городу Волжскому. За активную гражданскую позицию и неравнодушие заместитель начальника управления, подполковник внутренней службы Дмитрий Гончаревич вручил Никите благодарственное письмо. Помимо этого, молодой человек будет номинирован на областной конкурс ведомства.

Кстати, как сообщили региональном ГУ МВД, парень мечтает быть полицейским и учится на юридическом факультете одного из местных учебных заведений.