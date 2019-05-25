В Кургане эвакуировали посетителей торговых центров

Сегодня в административном центре Зауралья были эвакуированы посетители ряда крупных торговых центров.

Информацию о реакции силовых ведомств на анонимные звонки с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах подтверждают в пресс-службе администрации города, не называя конкретные объекты.

Названия ТЦ и фотографии с места событий размещают социальные сети. Очевидцы утверждают, что правоохранители также оцепляли здания железнодорожного и авиационного вокзалов. По сведениям властей Кургана, проверки близки к завершению. Опасных предметов саперы не обнаружили.