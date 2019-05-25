Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом России

• Остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 трлн рублей (+12% к показателю 2018 года).

• Предприятиям АПК выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года.

Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом (АПК) России.

На 1 мая 2019 года предприятиям АПК Сбербанком выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года. Из них субсидируемых кредитов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1528) выдано на 40 млрд руб., краткосрочных кредитов - 89 млрд руб. (+108%), в том числе на сезонные работы - 53 млрд руб. (+80%); инвестиционных кредитов выдано на 29 млрд руб. (+264%).

Остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 трлн рублей (+12% к показателю 2018 года).

В марте 2019 запущен пилот по продвижению продукта "Агрострахование сезонно-полевых работ с господдержкой". Банк оптимизирует подходы к кредитованию сезонно-полевых работ в целях оперативного доведения средств государственной поддержки до аграриев. Банк максимально сосредоточен на удовлетворении потребностей малых форм хозяйствования.

Сбербанк активно участвует в мероприятиях Министерства сельского хозяйства России, направленных на повышение эффективности реализации отраслевых программ, в первую очередь, механизма льготного кредитования. Это взаимодействие позволяет оперативно реагировать на запросы сельхозтоваропроизводителей и жителей села о расширении доступности банковских услуг.

Сбербанк работает и над автоматизацией взаимодействия между Минсельхозом России и уполномоченными банками в рамках госпрограммы льготного кредитования на базе системы межведомственного электронного взаимодействия. Банк формирует предложения по оптимизации процесса взаимодействия между региональными органами управления АПК и филиалами банка в целях удовлетворения потребности большего числа аграриев в льготном кредите.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

"Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Своей важнейшей задачей мы считаем развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Сбербанк"