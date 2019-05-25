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25.05.2019,  
11:20
Текст:  Алексей Брусилов

"Сталинские трещотки" установили на американские M548 во Вьетнаме

Вьетнамские военные превратили американские гусеничные транспортеры M548 в противотанковые самоходные установки. Машины вооружились легендарными "сталинскими трещотками" - 76-мм пушками времен Великой Отечественной войны ЗиС-3.

Недавно стало известно, что после длительного нахождения этих орудий на базах хранения командование приняло решение снова вернуть их в войска. Так, в начале текущего года артиллерийские ветераны поступили в морскую пехоту.

Фото: Популярная механика \ youtube.com
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По данным портала soha.vn, на M548 также смонтировали выпускаемые уже после 1945 года 85-мм советские дивизионные пушки Д-44.

По мнению вьетнамских специалистов, установка этих систем на гусеничное шасси значительно повысит их мобильность и шансы на выживание в условиях боя.

Транспортеры M548 достались Вьетнаму в виде трофеев еще в 1975 году. Они являются небронированной версией известного американского бронетранспортера М113. Полная масса с грузом может достигать более 12 тыс. кг. Мощность двигателя - 215 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 61 км/ч и около 6 км/ч - при преодолении водных преград.

Ранее во Вьетнаме на эти американские машины уже монтировали 105-мм гаубицы M101, спаренные зенитные установки ЗУ-23-2, 100-мм минометы М106 и М125, а также зенитные 12,7-мм пулеметы ДШК.

 

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