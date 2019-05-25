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Рубрика: В мире

У россиянина изъяли 800 тысяч долларов в аэропорту Афин

У гражданина России была изъята крупная сумма денег в транзитной зоне Афинского международного аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина. Согласно имеющейся информации, речь идет о сумме в размере 800 тысяч долларов.

По словам защитника, мужчина задекларировал эти деньги перед вылетом в Москве, они были вывезены законно.

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- Я считаю, произошло недоразумение. Этот человек не собирался выходить в Греции, он находился в транзитной зоне и летел дальше в Стамбул. Я могу показать эту декларацию, она у меня есть в наличии, в оригинале, - подчеркнул адвокат.

В греческом аэропорту россиянина спросили, что в сумке, он пояснил, что это деньги. Он показал их и предоставил декларацию. Деньги были изъяты, кроме того, греческая сторона заявила о том, что накладывает штраф в размере 25 процентов от общей суммы денег, так как они не были задекларированы в Греции. Отметим, что сам мужчина задержан не был, он вылетел в Стамбул.

Адвокат отметил, что таможня сослалась на европейские правила, в которых говорится о том, что транзитная зона считается территорией ЕС. Поэтому человек обязан вне зависимости от того, что он не останавливается на территории ЕС, декларировать деньги свыше 10 тысяч евро.

В мире Европа Греция
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