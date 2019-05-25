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25.05.2019,  
12:53
Текст:  Руслан Мельников

Видео: Кадеты США провели тест-драйв танка Т-64

В интернете появилось видео, на котором показано, как американские кадеты осваивают танк Т-64.

Хотя, если быть точнее, то речь идет о Т-64БВ с элементами навесной динамической защиты. Съемки сделаны во время визита кадетов корпуса подготовки офицеров резерва Вооруженных сил США в Узбекистан.

Фото: 1LT Sam Otto / U.S. Army / wikimedia.org
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Судя по ролику, размещенному на канал YouTube Uz Armiya, курсанты из США прослушали лекции в аудитории и прошли занятия на танковых тренажерах. После этого американцы побывали на полигоне и непосредственно внутри танков.

Примечательно, что среди американских курсантов, интересовавшихся бронемашинами, разработанными еще в советское время, оказалось несколько девушек.

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