Видео: Кадеты США провели тест-драйв танка Т-64

В интернете появилось видео, на котором показано, как американские кадеты осваивают танк Т-64.

Хотя, если быть точнее, то речь идет о Т-64БВ с элементами навесной динамической защиты. Съемки сделаны во время визита кадетов корпуса подготовки офицеров резерва Вооруженных сил США в Узбекистан.

Судя по ролику, размещенному на канал YouTube Uz Armiya, курсанты из США прослушали лекции в аудитории и прошли занятия на танковых тренажерах. После этого американцы побывали на полигоне и непосредственно внутри танков.

Примечательно, что среди американских курсантов, интересовавшихся бронемашинами, разработанными еще в советское время, оказалось несколько девушек.