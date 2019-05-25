За какой стиль архитектуры европейской политики голосуют в Латвии

Избирательная карусель голосования за кандидатов в кресло Европарламента уже несколько дней сопровождает политическую атмосферу 28 стран континента. Почти 430 миллионам граждан ЕС, имеющим право голоса, предстоит избрать 751 члена ассамблеи. Началось голосование в эту субботу и на 954 избирательных участках на территории Латвии, сообщают местные источники, уточнив, что еще 44 будут открыты для избирателей за рубежом. А всего на выборах в ЕП от этой прибалтийской республики зарегистрировано 16 политических партий и объединений.

Но даже для тех латвийских избирателей, которые еще до 25 мая успели сделать свой осознанный выбор среди 246 кандидатов с Рижского побережья Балтии, радикально-озабоченные власти тоже успели вытащить из политической колоды свой последний козырь для срыва демократического процесса голосования.

Распрощавшись за месяц до выборов в ЕП с бывшим председателем ЦИК, депутаты ЛР подставили нового главу избиркома Кристину Берзиню, по словам которой, "из-за технических проблем голоса многих избирателей, голосовавших досрочно, скорее всего, оказались безвозвратно утеряны". Как говорится, что с воза упало - то пропало.

Правда, местный ЦИК уже реабилитировался в местной печати, пояснив, что не может винить разработчиков программы: у которых было слишком мало времени для безошибочной настройки системы. Да и в сейме не видят своей особой ответственности в сложившейся ситуации. Можно только напомнить, что согласно результатам исследования организации VoteWatch Europe, Латвия, за которой зарезервировано в этом году восемь кресел в Страсбурге, находится на одном из низших уровней влиятельности в Европарламенте.

Нынешние выборы, по мнению одного из лидеров Русского союза Латвии Мирослава Митрофанова, которые приводят аналитики, балансируют на грани легитимности. "Когда я вижу разбитые городские кварталы, парализованные мосты и паралич в избирательном процессе, приходит осознание, что все это имеет единое измерение по шкале политических ценностей. Безответственность, коррупция и безнаказанность - хронические болезни Латвии, перешедшие весной 2019 года в острую форму", - резюмировал кандидат в депутаты от Русского союза Латвии.

Как известно, наибольшее число мандатов в ЕП - четыре из восьми - получила пять лет назад самая маленькая фракция в нынешнем сейме - "Новое Единство", которое по всем оценкам однозначно не сможет повторить предыдущий результат. Хотя высокие шансы стать депутатом, констатируют эксперты, сохраняют еврокомиссар Валдис Домбровскис и его коллега - евродепутат Сандра Калниете.

За голоса тех, кто хочет существенно увеличить роль ЕС, состязаются в Латвии партии "Развитию/За!" и "Прогрессивные". Рижские издания сходятся в том, что от Национального объединения свой мандат может сохранит Роберт Зиле. Это позволит ему стать депутатом, который неизменно заседает в Европе уже 15 лет, а от "Для развития/ За!" мандат "светит" популярному политологу Иварсу Иябсу. Для него это будет первый депутатский срок и начало политической карьеры.

Более осторожный и умеренный оптимизм, констатируют обозреватели, был характерен перед голосованием для "Нового Единства", Объединения регионов и Союза "зеленых" и крестьян. Многие кандидаты даже с трудом отвечали на вопросы о том, должно ли влияние ЕС нарастать в будущем или сокращаться. Неопределившихся со своей платформой и программой можно найти в списках и Новой консервативной партии, Национального объединения и даже Центристской партии.

Но время для политических сомнений постепенно теряет былую привлекательность у обывателей. Многие наблюдатели все чаще сходятся во мнении, что в Старой Европе формируется крупная политическая сила, которая может изменить архитектуру европейской политики. Нет ничего удивительного в скачке протестных настроений и недовольства элитами. Они привели во власть политические силы, которые еще вчера считались антисистемными, периферийными, маргинальными и презираемыми.

Кстати, последние данные опроса, сделанного социологической фирмой SKDS, убеждают в правоте таких выводов. Вот и РСЛ - партия экс-депутата ЕП Татьяны Жданок - продемонстрировала накануне голосования устойчивый рост популярности среди своих конкурентов. Эта тенденция, судя по комментариям новостных сайтов, связана, прежде всего, с позицией по отстаиванию прав нацменьшинств, борьбой за сохранение образования на русском языке, инициативой по защите Памятника Освободителям Риги.

На прошлых выборах, если судить по данным ЦИК, явка избирателей в Латвии не превышала 30 процентов, и многие эксперты допускают, что сейчас она может быть еще меньше. А общая низкая активность на выборах, по их оценке, сможет, как ни парадоксально, добавить голосов Русскому союзу Латвии - партии, имеющей стабильно мотивированных сторонников, которые точно придут на выборы.

Вот и кандидат в ЕП от РСЛ Андрей Мамыкин полагает, что будущий состав европейской ассамблеи может измениться на треть или даже наполовину. А ветеран парламентаризма Татьяна Жданок убеждена даже, что среди народных представителей больше станет и депутатов, хорошо относящихся к России. И дело не в евроскептицизме, а в приходе несистемных политиков, утверждает политик. В любом случае, политологи не сомневается в том, что ЕП нового созыва будет менее послушным, зависимым от мейнстрима и терпимым к просчетам в евростроительстве и политическом курсе Брюсселя.

О желании улучшить свои позиции в Брюсселе и получить на выборах не меньше двух мандатов заявлял накануне и лидер списка "Согласия", бывший столичный мэр Нил Ушаков. По данным опросов, проведенных SKDS, его партия считается лидером общественного мнения и пользуется поддержкой 14 процентов граждан. С другой стороны, напоминают обозреватели, в 2014 году "Согласие" тоже занимало первое место в опросах, но майка лидера оказалась в руках у правящей коалиции.