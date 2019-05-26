ФОТО: Украшения Chopard на ужине amfAR Gala Cannes

В рамках Каннского кинофестиваля состоялся традиционный, 26-й по счету, вечер благотворительного фонда amfAR*.

В отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе собрались мировые звезды кино, спорта, топ-модели и представители бизнеса.

Ужин стал для организации возможностью продемонстрировать сотрудничество с ювелирным домом Chopard. Самые яркие звездные образы amfAR Cannes Gala 2019 - в фоторепортаже "Стиля жизни".

*amfAR (American foundation for AIDS Research) - американский фонд исследования СПИДа. Это одна из ведущих некоммерческих организаций в мире, занимающаяся поддержкой исследований в области изучения, лечения СПИДа и профилактики ВИЧ. В интересы организации входит пропаганда должной государственной поддержки зараженных ВИЧ и их семей. Устраивая подобные мероприятия при помощи знаменитостей мирового уровня фонд стремится привлечь внимание общественности к проблеме заболевания. Как правило, в программе устраиваемого в Каннах ужина - модный показ, концерт и аукцион. Вся выручка идет на разработку вакцины от СПИДа.