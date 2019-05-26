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26.05.2019 / 21:12
Коллекция

Miu Miu выпустил капсульную коллекцию Ceremony

Фото: Предоставлено Miu Miu
Фото: Предоставлено Miu Miu

Лицом кампании стала дочь музыканта Мика Джаггера - Джорджия Мэй. Капсула выпущена специально к летнему сезону вечеринок под открытым небом.

В коллекции - мини-платья с бантами и лентами; облегающие пуловеры с воротничками, обязательно застегнутые на все пуговицы; рубашки мужского кроя из органзы; костюмы с юбкой-трапецией в стиле школьниц; брюки, облегающие на бедрах и широкие внизу; атласные топы с разрезами; гольфы.

Дополнять образы предлагается клатчем на полированных плечевых цепочках, солнцезащитными очками "кошачий глаз" и туфлями Mary Jane из эпохи 1920-х годов.

Фото: Предоставлено Miu Miu
Фото: Предоставлено Miu Miu
Фото: Предоставлено Miu Miu
Фото: Предоставлено Miu Miu
Фото: Предоставлено Miu Miu
Фото: Предоставлено Miu Miu
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